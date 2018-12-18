«Яндекс.Такси» поможет «Лиза Алёрт» в поисках пропавших людей

Сервис «Яндекс.Такси» сообщил о начале сотрудничества с поисковым отрядом «Лиза Алёрт» в поиске пропавших людей. Участие в процессе будут принимать водители-волонтеры.

«Лиза Алёрт» — это движение волонтёров, которые занимаются поиском пропавших людей. За восемь лет работы у отряда появились добровольцы в 47 регионах России. Только в этом году им удалось найти живыми больше 10 000 человек. Поисковые операции помогают организовывать сотни волонтёров: в их рядах есть кинологи, сыщики, квадроциклисты и водолазы. И, по словам главы «Лиза Алёрт» Григория Сергеева, отряду очень нужна помощь таксистов.

Сегодня к «Яндекс.Такси» подключено более 500 000 водителей-партнёров. Если у них перед глазами будут объявления о пропавших в их городе людях, шансы на успех в поисках сильно увеличатся. Например, часто отряд разыскивает пожилых людей, которые ушли из дома и заблудились. Вокруг них много прохожих, но никто не знает, что идущей мимо бабушке нужна помощь. А если водитель увидит её фотографию в приложении, которым ежедневно пользуется для работы, то ему будет проще помочь. Это вдвойне важно сейчас, когда в России наступили морозы. Из-за них поиски должны быть особенно быстрыми — потерявшийся человек может просто замёрзнуть на улице.

Чтобы платформа «Яндекс.Такси» могла помогать в поисках людей, мы было модифицировано приложение Таксометр — в нём водители принимают заказы и узнают о новостях сервиса. Если «Лиза Алёрт» ищет человека в городе, где работает водитель, ему в Таксометр придёт уведомление. В нём будет кнопка «Ориентировка». Нажав на неё, можно увидеть фотографию исчезнувшего человека, его особые приметы, примерное место, где его видели в последний раз, а также номер для связи с поисковым отрядом. Если таксист заметит похожего человека среди пешеходов или своих пассажиров, он сможет сообщить об этом на горячую линию. Оператор расскажет ему, что делать дальше.

Сотрудничество «Яндекс.Такси» и «Лиза Алёрт» началось во всех регионах работы «Лиза Алёрт».