Dental Cloud представила новую версию ПО DentalTap

Dental Cloud представила сервис DentalTap с улучшенной возможностью автоматизации в одной лицензии нескольких филиалов стоматологической клиники. Все филиалы в новой версии будут работать с одной базой данный и это позволит эффективно масштабировать бизнес филиальной структуры через покупку дополнительных лицензий на рабочие места сотрудников и подключение филиала займет несколько часов.

В новой версии администратор сможет работать только с календарем филиала и/или с несколькими или сразу со всеми календарями клиники. Гибкость настроек календаря в новой версии поможет филиальным клиникам оперативно менять модель работы клиники.

Один администратор сможет обслуживать несколько филиалов или помогать коллегам «по требованию». Сотрудники клиники, в которой работа с пациентами ведется через общий колл центр смогут получить доступ к календарям всем филиалов.

В обновлении улучшен сам календарь, который стал основным рабочим пространством сотрудника - в новой версии в календарь вынесены заметки, счета, запланированные задачи, график работы и повторные визиты.

Оптимизирована навигация по календарю: каждому специалисту (стоматологу) присваивается свой цвет ячеек и администратор может сразу отличить записи к определенному врачу и его график работы.