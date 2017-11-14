Искусственный интеллект «Аливия» поможет распознать лица и раскрасить черно-белый фильм

Проект «Аливия» запустил онлайн-систему искусственного интеллекта Alivia. Система позволяет обрабатывать изображения и видео, узнавать знаменитости, смотреть ретро фильмы в цвете и находить котов под стульями.

На сайте http://alivia.online можно познакомиться с основными функциями искусственного интеллекта Alivia. На ресурсе представлен функционал распознавания лиц и их поиска в базе данных знаменитостей, которая насчитывает около 1 млн фотографий публичных персон. По лицам Alivia может не только узнавать людей, но и определять пол, возраст и эмоции, оценивать визуальную привлекательность.

Система позволяет узнавать на изображениях или видео разные объекты: предметы обихода, транспортные средства, людей, животных.

Alivia также умеет раскрашивать черно-белые изображения. Особенно хорошо ей удается раскрашивать пейзажи, но она продолжает обучение и не останавливается на достигнутом.

Как утверждают разработчики Alivia, на текущий момент это уникальный ресурс с подобным функционалом в русскоязычном интернете. Если пользователей распознаванием лиц уже не удивить, то детектор объектов и раскрашивание изображений – достаточно новые и весьма практичные функции. Например, использовав функционал детектора объектов можно индексировать видеоархивы и затем искать в них только кадры с котами под стулом.

Разработка является полностью отечественной, весь функционал на сайте предоставляется бесплатно.