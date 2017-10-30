Telenor стал претендентом в квадранте Gartner

В отчете за этот год Telenor Connexion перешел из квадранта нишевых игроков в сектор "Претенденты". Также Telenor Connexion вошла в число 20 лидирующих поставщиков IoT в мире. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Признание результатов нашей работы в этом исследовании является большим достижением и отражением предложения и опыта Telenor Connexion. Этому способствовали быстрый рост бизнеса компании в сочетании с высоким уровнем удовлетворенности клиентов», — сказал Матс Лундквист (Mats Lundquist), генеральный директор Telenor Connexion.



Новость об исследовании была опубликована аналитической компанией 23 октября 2017 года. В число 20 изученных предприятий кроме Telenor вошли также AT&T, Deutsche Telekom, Tele2 IoT и др.