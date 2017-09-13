У пользователей облака Teambox появилась возможность просматривать историю изменений документов

Mail.Ru Group объявила о том, что в ее облачном сервисе для рабочих групп Teambox появилась история изменения файлов. Теперь пользователи могут в несколько кликов вернуться к одной из сохраненных версий.

Восстановить нужный вариант документа можно двумя способами: перезаписать или создать копию. В первом случае содержимое файла автоматически вернется к выбранной версии, изменения отобразятся в открытом документе. Во втором — в облаке пользователя будет создана копия файла с содержимым выбранной версии, а исходный документ останется неизменным.

Новая функция будет полезна, например, сотрудникам компаний, работающих с договорами. Часто в документ вносится множество правок, а согласовывают в итоге одну из промежуточных версий. Теперь вернуться к ней не составит труда.

Teambox позволяет компаниям организовать общий доступ к рабочим файлам и работать с ними на любых устройствах. Сервис является частью платформы «Mail.Ru для бизнеса», в которую также входят облачные хранилища для горячих и холодных данных Hotbox и Icebox, сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra.