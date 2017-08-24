«Этлас» внедрила СЭД в Дворце творчества детей и молодежи Норильска

«Этлас» объявила о завершении проекта по внедрению системы электронного документооборота «Этлас 6» во дворце творчества детей и молодежи города Норильска.

Решение по внедрению системы было принято быстро, так как все настройки пользователей, установка прав доступа, добавление пользователей в группы и назначение им ролей в бизнес-процессах осуществлялись силами администратора системы, при использовании различных инструментов, которые присутствуют в системе.

Спустя несколько дней после начала работы в «СЭД Этлас» стало понятно, что значительно упростилась и в разы ускорилась обработка входящих писем, за счет автоматической рассылки их на согласование ключевым сотрудникам, с дальнейшим контролем исполнения согласования. Также удалось оптимизировать работу с договорами за счет использования подсистемы работы с контрагентами.

В ходе настройки системы удалось организовать прозрачную и надежную работу со всей документацией ДТДМ, за счет создания электронных копий архивных документов и заведение их в систему; формирования внятной структуры хранения документов; установления контроля над исполнением поручений; быстрой и четкой передачи документов от одного исполнителя к другому и отслеживанию состояния бизнес-процесса в реальном времени; получение быстрого доступа к документам за счет гибкого поиска.

В итоге сформирован электронный архив и обеспечено надежное хранение документов, практически моментально можно получить доступ к нужному документу; введены в эксплуатацию ряд бизнес-процессов обработки документов, которые позволили более оперативно решать текущие задачи.