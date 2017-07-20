Новый Nissan LEAF с системой e-Pedal будет представлен 6 сентября

Nissan объявила о том, что новый Nissan LEAF будет оборудован революционной системой помощи при вождении – e-Pedal, которая выводит привычный способ управления автомобилем на новый уровень.

Достаточно нажать кнопку на центральной консоли, и система e-Pedal превратит педаль акселератора в электронную e-Pedal для ускорения или замедления движения, а также для остановки автомобиля, оперируя только одной педалью. e-Pedal – первая в мире система управления с помощью одной педали, позволяющая водителю полностью остановить автомобиль (даже на холмистой местности), удерживать его неподвижным на спуске или подъеме, а затем незамедлительно продолжить движение.

90% всех действий управления автомобилем водители смогут выполнять с помощью одной единственной педали. В результате процесс вождения станет более увлекательным и менее утомительным. В условиях интенсивного транспортного потока и городских поездок водителям больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора - управлять автомобилем станет проще и приятнее.

Система e-Pedal представляет собой еще одну важную веху на пути Nissan к реализации своего обещания – продвигать доступные и передовые системы помощи при вождении. Чтобы вождение стало безопаснее и интереснее, такие системы разрабатываются в рамках стратегии «Intelligent Mobility» Nissan. Она призвана радикально изменить представление о том, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества.

Выдвинув на рынок Nissan LEAF, первый в мире массовый электромобиль, Nissan стал пионером в продвижении электромобилей (EV). Сегодня Nissan LEAF – признанный электромобиль-бестселлер, в общей сложности в мире продано более 277 000 LEAF.