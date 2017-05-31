Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» обновилась до версии v. 2.7.11

Компания BSS объявила о выпуске новой версии системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7.11, в которой обеспечено соответствие актуальным требованиям законодательства. Об этом говорится в заявлении BSS, поступившем в редакцию CNews.

В новой версии системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7.11, в соответствии с Приказом Минфина России от 5 апреля 2017 г. № 58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н», реализована возможность оплаты налогов за третьих лиц. Для использующих систему банков подготовлены рекомендации по настройке новой функциональности.

Переход на новую версию системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.7.11 осуществляется с версии v. 2.7.10.