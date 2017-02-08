«ЕвроХим-БМУ» с помощью «Первого инженера» внедрил систему автоматизации вентиляторной градирни

Специалисты инжиниринговой компании «Первый инженер» завершили комплексные работы по автоматизации вентиляторной градирни на производстве компании «ЕвроХим-БМУ» (мощностью 6 тыс. м3ч). Основными целями работ были нормализация водооборотного цикла энергетического цеха, повышение производительности и улучшение технико-экономических показателей минерально-химического производства, сообщили CNews в «Первом инженере».

Учитывая тот факт, что большинство технологических комплексов на предприятиях России сконструированы еще в советское время, на базе устаревших технологий, вопрос своевременной модернизации становится сегодня особенно актуальным. Для успешного ведения бизнеса промышленным предприятиям катастрофически необходима своевременная модернизация технологических мощностей, отметили в компании.

С целью оптимизации технико-экономических показателей «ЕвроХим-БМУ» и необходимостью повышения производительности водооборотного цикла специалисты «Первого инженера» провели работы по внедрению системы автоматизации вентиляторной градирни производства компании SPX Cooling Technologies. Работы по запуску системы автоматизации проводились в режиме жесткого цейтнота на фоне продолжавшихся строительно-монтажных работ. Это потребовало от специалистов «Первого инженера» четких и согласованных действий в работе для достижения цели в намеченные сроки.

Проект предусматривал определенный перечень работ: разработку рабочей документации по автоматизации градирни для нужд водооборотного цикла энергетического цеха «ЕвроХим-БМУ», осуществление закупки и поставки оборудования системы автоматизации (шкафы управления вентиляторной градирни, КИП), а также выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.

Ожидается, что новая система автоматизации вентиляторной градирни производства позволит «ЕвроХим-БМУ» сократить затраты на энергоресурсы предприятия, экономить водные ресурсы, за счет уменьшения потерь воды в цикле, и снизить энергопотребление системы оборотного водоснабжения. Все это, в свою очередь, увеличит надежность производственного цикла в целом, подчеркнули в «Первом инженере».

Для команды «Первого инженера» подобный проект на производстве «ЕвроХим-БМУ» является уже не первым. До этого технические специалисты проводили работы по автоматизации шестисекционной вентиляторной градирни производства серной кислоты.