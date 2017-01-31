«Новые облачные технологии», разработчик программных продуктов «МойОфис», объявила о получении лицензии ФСБ России. Как рассказали CNews в компании, наличие лицензии позволит внедрить в приложения «МойОфис» поддержку электронной подписи и шифрования почтовых сообщений, электронную подпись офисных документов.

Поддержка электронной подписи и шифрования почтовых сообщений появится в приложениях «МойОфис» в мартовском релизе. Приложения со встроенными средствами защиты пройдут сертификационные испытания на соответствие требованиям ФСБ России к продуктам, реализующим функции шифрования и электронной подписи по различным классам защищенности.

Разработчик «МойОфис» получил лицензию ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств; по выполнению работ и оказанию услуг в области шифрования информации; по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.

«Шифрование почтовых сообщений и поддержка электронной подписи офисных документов — это одна из наиболее острых потребностей наших заказчиков. Внедрение этих механизмов даст пользователям возможность верифицировать документы быстро, безопасно и без применения сторонних средств защиты, используя только средства, встроенные в продукты МойОфис», —сказал руководитель службы информационной безопасности «Новых облачных технологий» Александр Буравцов.

Ранее компания «Новые облачные технологии» объявила о получении лицензии ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации, средства защиты от несанкционированного доступа «МойОфис» также прошли сертификацию ФСТЭК РФ.