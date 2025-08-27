ПСБ завершил летние смены ИТ-работы для школьников Ярославля и Севастополя

Смены от ПСБ

ПСБ в Ярославле и Севастополе завершил летние смены по трудоустройству школьников в ИТ-центрах. Проект был реализован в рамках социального проекта банка по профориентации молодежи, сообщили CNews представители компании. За период летней смены 30 ярославских и 60 севастопольских школьников приняли участие в авторских ИТ-программах ПСБ, посвященных жизненному циклу разработки программного обеспечения и основам бизнес-анализа.



В каждой из смен ребята осваивали не только ИТ-компетенции, но и развивали гибкие навыки и коммуникации. Юноши и девушки 14-16 лет в течение одного месяца проходили практическую подготовку в роли релиз-менеджеров и бизнес-аналитиков, а также знакомились с такими специальностями, как системный аналитик, бэкенд-, фронтенд-, IOS-разработчик, DevOps.



Одно из ключевых направлений деятельности блока ИТ в ПСБ – работа с молодежью

Учащиеся получали новые знания напрямую от ИТ-экспертов, выполняли прикладные задачи, креативили и накапливали опыт в области информационных технологий. Авторские программы специалисты блока ИТ ПСБ разработали специально, адаптировав материал для старшего школьного возраста.



В последний день школьники встречались с руководителями регионов в области социальной и молодежной политики, делились впечатлениями, участвовали в спортивных квизах и бизнес-играх. Каждый участник проекта также получил гонорар в рамках трудового договора, брендированные подарки и принял участие в празднике в честь завершения ИТ-смены.



«Одно из ключевых направлений деятельности блока ИТ в ПСБ – работа с молодежью, — отметил Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ. — Для нас важно не просто вести просветительскую деятельность среди школьников и студентов, но и давать практический опыт в ИТ-специальностях, развивать и готовить новое поколение увлеченных и талантливых профессионалов. Проект по участию школьников из Ярославля и Севастополя в наших летних трудовых сменах показал свою эффективность: он помог ребятам разобраться в большом разнообразии ИТ-направлений, выбрать для себя интересную специальность, получить прикладные знания, попробовать себя в будущей профессии. Для экспертов ПСБ участие в этом проекте подарило возможность повысить свои навыки наставничества, развить soft skills и найти подход к молодому поколению будущих айтишников. Безусловно, мы будем продолжать эту практику в дальнейшем и усиливать работу со школьниками в наших ИТ-центрах».