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«Дзен» запустил «Акцент» — новый инструмент для нативных проектов СМИ

Дзен запустил «Акцент» — инструмент, который помогает СМИ увеличивать охват нативных материалов на платформе. Редакции смогут подключать его в «Студии Дзена» и использовать в партнерских проектах с брендами. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

После подключения «Акцента» выбранная нативная статья закрепляется под каждой текстовой публикацией редакции в «Дзене». Пользователь видит ее сразу после материала, который читает. Так партнерская статья получает дополнительный охват за счет широкой аудитории платформы.

Для бизнеса «Акцент» становится новым форматом нативного взаимодействия с аудиторией. Бренд может рассказать про себя через материал СМИ и усилить его распространение.

«Редакции уже создают нативные материалы для брендов. “Акцент” добавляет к этому понятную механику распространения внутри "Дзена": СМИ получает новый продукт, который может предложить рынку, а бренд может планировать не только выход статьи, но и ее дополнительный охват», — сказала Анна Горбик, директор по продукту «Дзена».

На первом этапе «Акцент» автоматически станет доступен редакциям, чьи материалы пользователи читают непосредственно в «Дзене». В дальнейшем платформа планирует открыть доступ к инструменту и новостным авторам «Дзена».

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