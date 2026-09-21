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ИИ в «Экзон» сам сравнивает версии смет по наименованию позиций

Смета контракта редко остается неизменной на протяжении всего проекта: меняются проектные решения, дорожают ресурсы, ĸорреĸтируются объемы работ. Чтобы при переходе на новую версию сметы не потерять уже выполненные и принятые объемы работ, в модуле «Актирование» в «Конструкторе актов» реализован функционал сопоставления – с его помощью можно сравнить версии смет и перенести ранее подтвержденные объемы работ из старой сметы в новую. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Раньше сопоставление версий смет выполнял самописный алгоритм, который ориентировался на структуру сметы: раздел, порядковый номер позиции, единицу измерения. Это работало до тех пор, пока в сметах не стали встречаться позиции с повторяющимися названиями - одна и та же формулировка работы в разных разделах и главах. Например, позиция «Устройство монолитных перекрытий» может присутствовать и в главе 3, и в главе 7, причем в обеих – в разделе с одинаковым названием. В таких случаях самописный алгоритм не мог правильно сопоставить позиции.

Сопоставление с помощью ИИ определяет нужную позицию независимо от того, в каком разделе или главе она находится. Это напрямую ускоряет переход на новую версию сметы: перенос выполненных объемов, этап сверки проходит быстрее, и сотрудники раньше приступают ĸ формированию ĸорреĸтировочного акта.

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Помимо самого сопоставления, система подсвечивает и другие расхождения между версиями – например, если фактический объем выполнения по старой смете превышает объем, указанный в новой, или если позиция не находит пары в новой версии и, была из нее исключена.

«Переход на новую версию сметы - рутинная, но важная часть работы сметчика. Построчная сверка названий, разделов и объемов особенно трудоемка, когда в смете уже накопились сотни позиций. ИИ-помощник позволил оптимизировать и улучшить наш функционал сопоставления версий смет и тем самым мы упростили работу сметчика», – отметила Анастасия Первова, менеджер проекта «Актирование» системы «Экзон».

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