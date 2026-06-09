Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Книги» запустили озвучку книг по ролям

Виртуальный рассказчик в «Яндекс Книгах» научился озвучивать реплики разными голосами. Новый режим «По ролям», в основе которого лежит разработанная в «Яндексе» технология синтеза речи, уже доступен для 2500 книг. В будущем их станет больше. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Книг».

В режиме «По ролям» виртуальный рассказчик анализирует текст, определяет реплики и назначает персонажам разные голоса. Благодаря этому диалоги звучат более естественно, а их участников проще различать на слух. Рассказчик учитывает пол персонажей: реплики женщины будут озвучены женским голосом, а реплики мужчины — мужским.

Режим «По ролям» уже доступен в приложении «Яндекс Книг». Помимо него, у виртуального рассказчика есть еще два режима озвучивания: только мужским голосом и только женским голосом. За озвучивание книг отвечает технология синтеза речи — она уже применяется более чем для 150 тыс. произведений, у которых пока нет готовой аудиоверсии. Это позволяет сделать книги доступнее, в том числе для незрячих и слабовидящих пользователей. По данным «Яндекс Книг», виртуальным рассказчиком регулярно пользуется уже каждый десятый подписчик сервиса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее

Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда

Артем Хижний, Tikitrik: Серьезные сложности с учетом активов появляются уже после 200–500 сотрудников

Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России

Обзор: Унифицированные коммуникации 2026

ИИ помогает скрывать безграмотность 130 млн американцев. Они не справляются с тестами на чтение для шестиклассников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще