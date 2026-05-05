Партнеры Rutube смогут размещать на своих сайтах подборки видео

Партнерам Rutube стала доступна возможность размещать на своих сайтах подборки видео в эмбед-плеере платформы. Теперь паблишеры и их представители могут встраивать подборки из нескольких роликов с Rutube в код страницы для просмотра на внешней площадке. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Новая функция расширяет возможности партнеров по работе с видеоконтентом и делает взаимодействие с эмбед-плеером более гибким. Вместо одного ролика внешние площадки теперь могут предлагать пользователям целые тематические подборки видео прямо на своих сайтах. Это создает более цельный сценарий просмотра и открывает новые возможности для дистрибуции контента за пределами платформы», — сказал директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.

Подборка формируется в специальном сервисе из видео, размещенных на платформе Rutube. После этого партнер или его представитель может встроить ее в код страницы сайта, и посетители площадки смогут смотреть несколько роликов подряд прямо в эмбед-плеере.

В Rutube добавили, что развитие этого инструмента продолжится. Следующим этапом станет доработка интерфейса и логики управления просмотром внутри таких подборок.