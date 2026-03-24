Обновилась платформа «ГИД-Секретарь»

Компания «Оператор Газпром ИД» (ГИД) сообщила о выходе обновления платформы «ГИД-Секретарь», предназначенной для автоматизации подготовки протоколов совещаний и встреч. Оно существенно расширяет возможности редактирования. Новые функции позволяют пользователям быстрее вносить изменения, повышать точность записей и эффективнее работать с материалами встреч.

«Теперь пользователи могут редактировать текст протокола напрямую в интерфейсе платформы, — сказал директор ИИ-продуктов «Оператор Газпром ИД» Павел Боюка. — Корректировать формулировки, добавлять важные детали и исправлять неточности можно без повторной выгрузки документа, а все версии протокола сохраняются и доступны для скачивания в любое время».

В обновленной версии платформы улучшено управление идентификацией участников: теперь можно вручную изменять имя спикера для любой реплики в транскрипте. Ручная корректировка позволяет исправлять ошибки автоматического распознавания, возникающие при активной дискуссии или фоновых шумовых помехах, и повышает точность протокола.

Также добавлен инструмент редактирования списка участников: пользователи могут добавлять новых участников или удалять тех, кто отсутствовал на встрече. Все изменения сразу отражаются в протоколе и становятся видны всем, кто работает с документом, что обеспечивает актуальность информации о составе участников.

Обновленные возможности делают подготовку и корректировку протоколов проще и удобнее. Появляется полный контроль над текстом, составом участников и точностью транскрипции. Благодаря этому можно быстрее готовить финальные документы и использовать их для принятия решений.

