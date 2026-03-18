Мах начал тестировать создание стикеров вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие инфлюенсеры, звезды и СМИ, в том числе: Валя Карнавал, Наташа Гасанханова, Алексей Янгер, Николай Василенко и Mash. Присоединиться к тестированию могут авторы категории «А+» с помощью чат-бота «Стикеры в Мах». Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для создания набора стикеров в Мах необходимо: открыть чат-бот «Стикеры в Мах» и нажать на кнопку «Начать»; нажать на кнопку «Открыть» в левом нижнем углу; добавить изображения из галереи или файлов устройства; указать название стикерпака.

Автор сможет редактировать свои стикеры: изменить название, задать эмодзи и слово для каждого стикера, добавить новые изображения или удалить имеющиеся, а также поделиться набором.