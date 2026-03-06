Разделы

Пользователи нацмессенджера смогут поздравить женщин с 8 Марта на экране в центре Москвы

В Mах появилась возможность поздравить близких с Международным женским днем необычным способом — сообщением, которое будет выведено на медиафасад знаменитого Дома-корабля. Сделать это может любой желающий — с помощью сервиса «Делитесь поздравлениями в Mах». Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для отправки пожелания на медиафасад через чат-бот необходимо: нажать на кнопку «Отправить поздравление», написать пожелание до 80 символов, указать имя и город, выбрать понравившийся фон сообщения, нажать «Отправить».

Поздравления появятся 7 и 8 марта на большом экране Дома-корабля по адресу ул. Большая Тульская, 2. Если у пользователя нет возможности приехать по адресу, то он сможет выбрать опцию «получить фото после показа» или отследить свое послание с помощью трансляции.

Пользователи также могут поздравить близких в личных сообщениях с помощью сервиса «Конструктор открыток». Создать и отправить открытку можно в Mах или другом приложении. Специально к празднику в Mах доступны стикеры — «Цветы», «Я сама!», «Подарки на 8 Марта» и «Изящная» тема оформления.

