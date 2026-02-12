Петербургская компания Robowizard выпустила новую модификацию робототехнического решения для обслуживания станков

Компания Robowizard модифицировала собственный робототехнический комплекс для загрузки и выгрузки станков LoadWizard Titan. Решение, способное обслуживать до трех станков одновременно, обновили с учетом обратной связи от российских промышленных предприятий. Новая версия стала надежнее, проще в переналадке под новые изделия и понятнее в управлении. Производство организовано в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители Robowizard.

LoadWizard – это семейство робототехнических комплексов, которые автоматически подают заготовки в металлорежущие станки и забирают обработанные изделия. Основными элементами комплексов являются промышленный робот, панель оператора с интерфейсом упрощенного программирования, а также хранилище для заготовок и готовых изделий на базе позиционера (устройства для вращения деталей) собственного производства.

Современная система безопасности LoadWizard включает ограждения, световые завесы (останавливают оборудование при пересечении человеком инфракрасных лучей), операторские пункты для аварийной остановки и полноценный контроллер безопасности – отдельный компьютер, отслеживающий состояние всей системы и блокирующий выполнение опасных действий.

Робототехнические комплексы LoadWizard способны работать круглосуточно, сохраняя стабильный темп производства и оставаясь при этом безопасными и удобными для оператора. Один сотрудник может обслуживать несколько комплексов, загружая заготовки один раз за смену. Поэтому решения LoadWizard идеально подходят для производства больших партий деталей.

LoadWizard Titan – старшая модель в семействе. Она мощнее других комплексов (может поднимать заготовки весом до 200 кг) и способна одновременно обслуживать три станка.

В LoadWizard Titan используется двойное захватное устройство: одним захватом робот забирает из станка готовое изделие, другим — устанавливает новую заготовку. Благодаря этому увеличивается производительность всего производственного участка.

Компания Robowizard внедрила первые комплексы LoadWizard Titan на российские предприятия пять лет назад – в 2021 г. Оборудование отлично зарекомендовало себя, позволив снизить влияние человеческого фактора, задействовать ночные смены и повысить производительность. В процессе эксплуатации, предприятия сформулировали ряд предложений, которые помогли инженерам компании Robowizard значительно улучшить робототехнический комплекс.

Среди ключевых нововведений – система быстрой переналадки под новые изделия, а также программа мониторинга, позволяющая отслеживать работу комплекса в реальном времени. Кроме того, была существенно доработана конструкция – теперь все элементы объединены единой рамой. Это упростило транспортировку и наладку, а также повысило надежность и долговечность оборудования.

Еще одной особенностью обновленной версии LoadWizard Titan стал интуитивно понятный интерфейс. Благодаря этому даже сотрудники с небольшим опытом работы с робототехникой могут быстро переналадить комплекс.

«Роботизация российских промышленных предприятий сильно осложняется высокими расходами на разработку и внедрение оборудования. Однако в случаях, когда речь идет о стандартных операциях, затраты можно существенно сократить за счет применения типовых решений. Комплексы Loadwizard создаются серийно – нам не приходится каждый раз разрабатывать решения с нуля. Поэтому мы можем предлагать их по более доступной цене. Кроме того, наши решения надежнее благодаря тому, что мы отслеживаем, как они проявляют себя на предприятиях и вносим изменения в новые версии продуктов», – сказал Георгий Дворецков, руководитель проектов компании Robowizard.

Комплексы семейства LoadWizard собирают в Санкт-Петербурге, на производственной площадке Robowizard. Все конструкционные компоненты комплекса изготавливаются петербургскими металлообрабатывающими предприятиями. Позиционер и хранилище для заготовок разработаны и произведены Robowizard. Программное обеспечение для комплекса также создано компанией Robowizard.