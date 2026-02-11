Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Международная платформа Houzz.ru перезапустилась для российского рынка под брендом «Флатика»

Международная платформа для дизайнеров и архитекторов houzz.ru переехала на новый адрес flatica.ru. Ранее платформа развивалась как сервис с единой кодовой базой и общей архитектурой для разных стран. Миграцией данных и обновлением сервисов занималась ИТ-компания KTS. Об этом CNews сообщил представитель KTS.

За три месяца проектирования и три месяца разработки они собрали полноценную экосистему. Сохранили основной объем SEO-трафика за счет восстановления структуры URL и корректных редиректов, а также перенесли миллионы сущностей: пользовательские аккаунты, фотографии, проекты, профили экспертов (услуги, описания, рейтинги), отзывы и альбомы идей.

В первый месяц после перезапуска «Флатика» вышла на показатели привычного трафика и зафиксировала более 1 млн посетителей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще