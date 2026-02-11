Разделы

ЕВРАЗ ЗСМК повысил эффективность прокатных станов

ЕВРАЗ ЗСМК внедрил цифровой планировщик в работу мелкосортных станов «250-1» и «250-2» сортопрокатного цеха. Система упрощает для сотрудников ведение технического состояния каждого из 4,2 тыс. валков. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Ранее отсутствие единого цифрового реестра и ручной обмен данными между сортопрокатным (СПЦ) и вальцетокарным (ВТЦ) цехами приводили к нерациональному использованию ресурса, перегрузке ВТЦ и рискам установки неподходящего калибра. Сейчас планировщик автоматически учитывает установку валков и прокатанный тоннаж. При снижении остаточного ресурса ниже 50% программа автоматически сигнализирует о необходимости заказа нового валка.

Рабочая группа проекта уже планирует дальнейшее развитие системы. В планах –автоматизированная идентификация валков с использованием штрих- или QR-кодов. Это позволит с помощью сканеров находить нужный валок за секунды, полностью исключив визуальный поиск на складах, и в режиме реального времени обновлять его местоположение в системе.

«Цифровой проект позволяет полностью отслеживать историю эксплуатации валков. Для нас важно наладить системный учет информации по каждому комплекту. Уверен, что на основе этих данных мы сможем повысить стойкость калибров и снизить производственную себестоимость», – отметил Максим Балахнин, начальник сортопрокатного цеха ЕВРАЗ ЗСМК.

