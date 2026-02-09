Разделы

В новой версии платформы Security Vision улучшены визуализация, журналирование и администрирование

Security Vision выпустила новую версию своей платформы. Он усиливает аналитические возможности, делает веб‑интерфейс удобнее, расширяет журналирование и упрощает администрирование операций экспорта/импорта.

В виджете «Карта» появилась тепловая карта — можно отображать интенсивность, частоту и количество событий (например, кибератак и инцидентов) по ИТ‑объектам. В виджете «Последовательность (Timeline)» появились настраиваемые формы вывода для параметров, используемых при отображении данных.

В журнал аудита добавлены записи о включении и выключении коннектора, расширена информация о действиях, выполняемых с сервисом коннекторов. Дополнительно фиксируются события удаления и остановки запущенных рабочих процессов, а также создания отчёта.

В пакете экспорта можно выбрать все связанные с исходной сущности только для вставки (без замены при импорте) — удобно при передаче больших связанных наборов. В системном разделе настроек очистки истории добавлена возможность удалять записи о выполненных операциях импорта и экспорта системных сущностей.

Улучшен интерфейс формы настроек журнала аудита, переработан раздел «Профиль пользователя», обновлены представления для полученных внутрипортальных оповещений.

В преобразованиях для работы с JSON («Добавить к JSON‑объекту», «Объединить JSON‑объекты», «Удалить из JSON‑объекта», «Найти по JPath», «Найти по XPath») список вариантов в поле «Название свойства» унифицирован с вариантом выборки в поле «Значение свойства».

Компания Security Vision продолжит интенсивно развивать свою платформу.

