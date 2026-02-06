Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ситидрайв» вдвое ускорил закупки ИТ-услуг и запчастей с помощью платформы Bidzaar

Каршеринг-оператор «Ситидрайв» подвел итоги перевода системы управления закупками на цифровую модель. Использование ЭТП Bidzaar позволило компании сократить цикл процедур в два раза и добиться экономии до 27% в отдельных категориях. Об этом CNews сообщили представители Bidzaar.

ИТ-трансформация и переход на Bidzaar

До старта проекта закупки в Ситидрайве велись в ручном режиме: через телефонные звонки и электронную почту. Основной целью перехода на новую модель стал поиск площадки без барьеров при регистрации поставщиков, расширение пула участников и получение не менее трех коммерческих предложений на каждую процедуру.

Для тестирования гипотез компания запустила пилотный проект на платформе Bidzaar. Проект позволил перевести коммуникацию с поставщиками в единую цифровую среду, обеспечив переход от закрытых торгов к открытой конкуренции.

Результаты внедрения

По итогам первых пяти месяцев работы в системе компания полностью перевела всех существующих поставщиков на новую платформу, и зафиксировала рост эффективности закупочной функции: скорость процессов – средний цикл закупки сократился с 14 до 7 дней; масштабирование базы – пул доступных подрядчиков вырос на 50%, при этом наиболее активный прирост отмечен в сегменте ИТ и логистики; производительность – благодаря автоматизации рутинных операций один специалист департамента закупок теперь может вести вдвое больше процедур одновременно; экономия – снижение стоимости товаров и услуг в ряде категорий составило от 25% до 27%.

Стратегическое значение

Автоматизация рутинных операций (сбор КП, проверка контрагентов) позволила закупщикам вести вдвое больше процедур одновременно без потери качества. Проект затронул ключевые операционные вертикали компании – от ИТ-закупок до снабжения автопарка.

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Импортонезависимость

Проект затронул ключевые операционные вертикали компании. По словам Виктора Коданева, эксперта Bidzaar в области управления закупками и цепями поставок, именно прозрачность и механизмы открытого рынка дали эффект, который был недостижим при ручном управлении.

Переход на цифровые закупки помог «Ситидрайву» избавиться от «слепых зон» в расходах и оперативно находить новых подрядчиков в условиях дефицита на рынке. Теперь компания может в реальном времени видеть аналитику по каждой категории закупок и планировать бюджет на основе объективных данных. Для компаний, планирующих аналогичную трансформацию, на рынке доступны электронные торговые площадки, которые предлагают не только инструменты для проведения торгов, но и методологическую поддержку пользователей, включая обучение и сопровождение, как, например, на платформе Bidzaar.

