«Евраз ЗСМК» реализовал цифровой проект в механическом цехе

На «Евраз ЗСМК» завершился первый этап внедрения системы мониторинга станков в механическом цехе. Цифровой проект позволил увеличить эффективность работы оборудования на 15% за счет оперативного анализа данных, сокращения времени переналадок и устранения неявных потерь. Об этом CNews сообщили представители «Евраз ЗСМК».

Сейчас ведется мониторинг работы 40 наиболее загруженных станков. Система в реальном времени собирает и архивирует информацию о режимах работы оборудования, причинах и длительности простоев, уровне загрузки. Внедренные изменения значительно упростили процесс мониторинга, данные доступны всем сотрудникам через интуитивно понятный интерфейс.

На втором этапе планируется подключить к системе еще 61 станок. Опыт цеха заинтересовал другие машиностроительные подразделения комбината, где цифровизация поможет сократить затраты, оптимизировать использование ресурсов.

«Система мониторинга позволяет видеть объективную картину состояния оборудования, работы персонала, эффективности производства и помогает комплексно подходить к проведению и планированию ремонтов. Мы можем оперативно проанализировать основные причины простоев и своевременно внести корректировки», — отметил начальник механического цеха «Евраз ЗСМК» Дмитрий Степаненко.