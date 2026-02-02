«Авито Услуги» и «Нетмонет»: 75% россиян оставляют чаевые за оказанную услугу

В России культура чаевых развивается и становится все более привычной, особенно в сфере услуг, где многие пользователи считают их важной частью благодарности за качественный сервис. Эксперты «Авито Услуг» и сервиса «Нетмонет» провели исследование, в котором приняли участие 10 тыс. жителей страны. Опрос показал, что около 75% россиян готовы оставлять чаевые, а средняя сумма доплаты составляет около 6% от стоимости услуг. При этом декабрь оказался самым высоким месяцем по оборотам чаевых в сфере beauty. Об этом CNews сообщили представители «Нетмонет».

По данным «Авито Услуг», большинство россиян предпочитает оставлять чаевые, если они остались удовлетворены оказанной услугой, — так ответили 60% респондентов. При этом около 15% людей поощряют исполнителей вне зависимости от качества сервиса. Чаще остальных этот вариант выбирали жители страны в возрасте от 25 до 34 лет (23%). Четверть не доплачивают за сервис ни при каких обстоятельствах.

Вежливость и доброжелательность персонала — главная причина, по которой 57% респондентов оставляют чаевые. Причем для женщин эти качества оказались важнее, чем для мужчин (60% против 54%). На втором месте по значимости — высокое качество обслуживания (49%), а на третьем — профессионализм и аккуратность исполнителя (46%). Кроме того, более четверти опрошенных готовы поощрять мастеров за сверхусилия, а каждый четвертый воспринимает чаевые как часть культурной или социальной традиции. Еще 16% доплачивают за услуги, чтобы «закрепить» за собой хорошее отношение персонала при будущих визитах.

Чаще всего россияне оставляют чаевые в заведениях общепита: ресторанах, кафе и барах (70%). Около 40% респондентов доплачивают водителям такси и трансферов, 37% — курьерам, 23% — мастерам в салонах красоты, а 22% — мастерам по ремонту (сантехникам, электрикам и мастерам по сборке мебели). Клинеров вознаграждают 9% опрошенных, а нянь и сиделок — 7%. Столько же человек поощряют аниматоров, артистов и музыкантов на мероприятиях.

В среднем, жители страны, которые оставляют чаевые, добавляют около 6% к стоимости оказанных услуг. При этом 45% людей ограничиваются «чаем» менее 5% от суммы заказа, а еще столько же — от 5% до 10%. Около 6% опрошенных доплачивают от 11% до 15%, а отдать исполнителям более 20% готовы только 2% респондентов.

Одна из основных причин для отказа от оплаты чаевых — грубость или невежливость со стороны персонала заведения. С таким отношением не готовы мириться 69% россиян, преимущественно женщины (73% против 64% у мужчин). Низкое качество оказанной услуги также станет поводом для отказа от доплаты для 64% людей, а долгое ожидание или медленное обслуживание — для 48%. Более трети жителей страны (35%) не поощряют чрезмерную навязчивость или излишнее внимание персонала, а 33% не видят смысла вознаграждать исполнителей, если сама услуга оказалась слишком дорогой. Еще 28% может оттолкнуть неопрятный вид персонала или рабочего места. При этом 27% не оставляют на чай, если не взяли с собой наличные, а другого способа на месте не предусмотрено.

Эксперты сервиса «Нетмонет» также проанализировали, как в 2025 г. распределялись чаевые по ключевым категориям услуг. Так, в сегменте beauty наиболее высоким месяцем по оборотам чаевых стал декабрь — именно в этот период фиксировались максимальные показатели. Самым слабым месяцем оказался январь: после новогоднего периода пользователи значительно реже оставляют чаевые.

Наибольшие обороты внутри beauty-сегмента пришлись на барбершопы и косметологические клиники. При этом самый высокий средний чек чаевых за год был зафиксирован в категории бань и составил 1,075 тыс. руб. В декабре средний чек в этом сегменте достиг максимального значения — 1,275 тыс. руб.

В других категориях beauty средний чек чаевых в 2025 г. распределился следующим образом: маникюр — 319 руб., косметология — 567 руб., парикмахерские — 452 руб., спа — 487 руб.

Близкий к beauty сегмент — спорт, в частности фитнес-клубы, — в 2025 г. также демонстрировал стабильно высокий уровень чаевых. Средний чек чаевых в фитнес-барах по итогам года составил 575 руб., а максимального значения достиг в декабре — 639 руб. В автомобильном сегменте сервис «Нетмонет» в 2025 г. использовался в автомойках, автосервисах и на автозаправочных станциях. Средний чек чаевых в автосервисах составил 658 руб. за одну транзакцию, в автомойках — 224 руб., на автозаправочных станциях — 118 руб. В категории «Развлечения», куда входят детские центры, парки развлечений и кинотеатры, в 2025 г. была зафиксирована устойчивая положительная динамика среднего чека чаевых. В январе показатель составлял 449 руб., а к декабрю вырос до 593 руб. По итогам года средний чек в категории составил 519 руб.