Wheelies обеспечила автономность для новых дронов компании «Цартех»

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) подключила к своей платформе два новых типа дронов компании «Цартех» — самолетный БПЛА и компактный квадрокоптер, предназначенные для гражданского применения. Оба устройства совместимы с единой системой управления и подходят для аэросъемки, доставки грузов, длительного мониторинга и инспекции протяженных объектов.

С помощью платформы Wheelies дроны получили возможность работать полностью автономно. Они самостоятельно распознают объекты, при необходимости меняют траекторию полета и анализируют полученные данные в реальном время.

Самолетный БПЛА представляет собой многофункциональный дрон, оснащенный современными сенсорами и камерами, включающими тепловизоры, LiDAR, газоанализаторы и мультиспектральные датчики. Вторым устройством, представленным для подключения, является новый квадрокоптер. Он оснащен мощным электродвигателем и системой управления ELRS или TBS. Видеопередатчик диапазона 5,8 ГГц или 1,2 ГГц, обеспечивает стабильную связь и качественную передачу видеосигнала на больших расстояниях.

«Интеграция беспилотника самолетного типа и нового квадрокоптера в нашу платформу открывает новые горизонты для пользователей и формирует технологическое преимущество для партнеров в гражданском секторе. Это позволяет выполнять сложные комплексные миссии, при которых крупные беспилотные платформы осуществляют широкозонный мониторинг, а квадрокоптеры выполняют детальную локальную съемку, закрывая «слепые зоны» и оперативно реагируя на изменения обстановки», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.