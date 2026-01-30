Разделы

Комплекс Panorama Vision распознает и классифицирует транспортные средства на спутниковых и аэрофотоснимках

В КБ «Панорама» разработан комплекс автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.9.0. В новой версии добавлен режим обнаружения и классификации транспортных средств на спутниковых и аэрофотоснимках. Режим предназначен для работы с изображениями местности сверхвысокого разрешения (0,3–0,6 метров/пиксель) и позволяет выявлять транспортные объекты следующих типов: легковые автомобили, пикапы, грузовые автомобили и автобусы, строительная и инженерная техника (в том числе, бульдозеры и экскаваторы), морские и речные суда, самолеты. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В основе распознавания лежит нейросетевая модель с архитектурой CenterNet, оптимизированная для выделения точечных объектов при анализе плотных сцен. Модель позволяет точно предсказывать координаты центров транспортных объектов, даже если их размер на изображении составляет всего 10-30 пикселей. Кроме того, применяемые нейросетевые алгоритмы помогают разделять близко расположенные объекты, избегая «склеивания» машин на парковках или судов в порту.

Новый режим открывает возможности для автоматизации следующих задач: мониторинг дорожной обстановки и плотности транспортных потоков; анализ загруженности парковок, логистических терминалов и промышленных площадок; инвентаризация транспорта и техники на объектах строительства и инфраструктуры; контроль портовой активности и судоходства; обнаружение и учет самолетов, оценка заполненности стоянок на аэродромах.

По результатам обработки снимков комплекс Panorama Vision формирует векторную карту с распознанными объектами. Начиная с версии сервиса 1.9.0, для создания объектов используется классификатор panvision.rsc. Транспортные средства наносятся на карту, как точечные объекты соответствующих типов. Значение уверенности предсказания нейросетевой модели записывается в семантику «Уверенность предсказания» (код 963 в классификаторе panvision.rsc). Помимо транспортных средств, комплекс Panorama Vision позволяет выявлять объекты таких категорий, как: сельскохозяйственные поля, объекты гидрографии (реки, пруды, озера и др.), высокий лес, поросль леса, вырубки, здания, грунтовые и асфальтированные дороги. Чтобы воспользоваться новыми функциями сервиса, необходимо запустить задачу «Автоматическое распознавание снимков» из главного меню ГИС «Панорама»: Запуск приложений - Автоматическое создание объектов - Комплекс автоматического распознавания и векторизации - Автоматическое распознавание снимков. Визуализировать плотность транспортных потоков, загруженность парковок и логистических терминалов после обработки снимков в Panorama Vision можно с помощью режима «Построение тепловой карты», доступного в «Комплексе 3D анализа». Актуальная версия ГИС «Панорама» доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» разделе «Скачать».

