Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
«Нормально ли, что кот храпит?»: что волнует пользователей «Алисы AI»

Аналитики «Яндекса» изучили запросы к «Алисе AI» со словами «нормально ли…» и узнали, что волнует людей. Оказалось, что больше всего их интересует здоровье — этой теме посвящена примерно треть запросов. Почти столько же вопросов связаны с эмоциями, социальными нормами и отношениями. На третьем месте — техника и ПО. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Если говорить о здоровье, то люди часто спрашивают про рост и вес, беременность, новорожденных и болезни — в частности, нормально ли болеть всего один день, весить 50 кг в одиннадцать лет, не чувствовать движения ребёнка на 19-й неделе или строить гримасы на втором месяце жизни. Среди вопросов со словами «нормально ли..» попадаются и запросы про здоровье питомцев — например, нормально ли, что кошка храпит, а крыса грызет пластиковый домик. По сложным вопросам, которые касаются здоровья, «Алиса AI» рекомендует обратиться к врачу.

Многие спрашивают нейросеть про поведение и эмоции — например, нормально ли, если человек часто меняет мнение, не любит классическую литературу или не может сдержать слёз на публике. Иногда просят оценить отношения с родителями, любимыми и друзьями: «нормально ли что родители навязали ребёнку звонить им каждый день», «нормально ли что мой парень неизвестно где в два часа ночи и так очень часто происходит», «нормально ли что люди не женятся в 25». Вероятно, обсуждать это с ИИ легче, чем с близкими. В этих случаях нейросеть тоже может посоветовать получить профессиональную помощь.

Из бытовых вопросов люди хотят узнать, нормально ли ведет себя техника — автомобили, компьютеры, инструменты. Например, нормально ли, что «ноутбук нагревается при игре», «машина держит 1.5 к оборотов нива», а «при работе дрели щетки внутри искрят».

Еще один заметный класс запросов про нормальность касается работы и учебы. Например, школьники узнают, нормально ли «несколько раз забыть сделать домашку в школу», а взрослых волнует, нормально ли менять работу или спрашивать руководителя, как дела.

