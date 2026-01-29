Eltex готовит масштабное обновление линейки IP-камер в 2026 году

Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Eltex готовит масштабное обновление линейки собственных IP-камер видеонаблюдения. Основные изменения затронут аппаратную часть устройств, а также программное обеспечение камер и функциональные возможности системы в целом. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В 2025 г. вендор активно начал развивать оборудование и ПО для видеонаблюдения и аналитики. В текущем году компания продолжит эту работу.

Развитие будет сосредоточено на оптимизации работы устройств, обновлении интерфейса, расширении возможностей видеоаналитики, работе с аудио и видеоархивами, а также усилении мер информационной безопасности.

«2025 г. был для нас этапом выстраивания устойчивой базы – и по софту, и по «железу». Мы собирали обратную связь, чтобы понять, где продукту требуется переработка, – сказал менеджер по продукту направления Media Eltex Александр Осокин. – В 2026 г. мы переходим от точечных доработок к системному развитию линейки: с понятной дорожной картой развития, регулярными релизами и расширением функциональности».

Среди ключевых направлений развития: двусторонняя аудиосвязь, расширение аналитических сценариев (пересечение линии, входы/выход из зоны, детекция лица, детекция человека), настройка и взаимодействие с архивом, развитие инструментов управления моторизированным вариообъективом, внедрение набора инструментов для работы с видеопотоком (сохранение видеороликов, скриншотов и пр.), взаимодействие с новыми интерфейсами (аудио вход/выход, тревожный вход/выход).

Все заявленные обновления будут внедряться поэтапно в течение 2026 г., и часть из них выходит в ближайшее время. Заказчики могут принять участие в усовершенствовании оборудования, приняв участие в бесплатном тестировании и оставив обратную связь.