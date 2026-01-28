Разделы

В России запустили первый сервис, ускоряющий сбор документов для таможенного оформления в 10 раз

На российский рынок вышел сервис Unicheck — первое ИT-решение, способное за две минуты выполнить работу, на которую у квалифицированного декларанта уходят часы. Сервис работает по принципу «одного окна», объединяя данные из ключевых официальных реестров. За декабрь 2025 г. система уже обработала 1,3 тыс. бизнес-запросов, а с момента бета-запуска пользователи сформировали более 15 тыс. отчетов. Об этом CNews сообщили представители Unicheck.

По данным Всемирной таможенной организации, ошибки в классификации товаров встречаются в каждой пятой декларации, что приводит к задержкам на границе и крупным штрафам. Ежедневно специалистам приходится ориентироваться в списке из более чем 12 тыс. кодов ТН ВЭД. Ранее для проверки одной поставки сотруднику требовалось использовать в среднем четыре разрозненных сервиса и тратить до шести часов на составление комплексного отчета.

Сервис Unicheck меняет эту модель, предлагая подход агрегатора. Пользователь вводит наименование товара и страну, а система за пару минут формирует отчет, включающий классификацию товара, подбор кода ТН ВЭД, информацию по сертификации, нормативные данные по импорту, требования системы «Честный знак» и расчет экологического сбора.

Unicheck интегрирован с базами данных «Честный знак» и «Гарант». Это исключает риск ошибок: алгоритмы не придумывают контент, а проводят точный поиск и сопоставление нормативных актов.

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»
Цифровизация

Разработчики поддерживают высокий темп обновлений — 25 релизов за последние два месяца. В планах развития — внедрение функции автоматического создания деклараций на основе товарного запроса пользователя и усовершенствованный «умный» подбор кодов ТН ВЭД для легальной оптимизации затрат при ввозе.

«Один специалист в среднем обрабатывает до 300 кодов в месяц — это колоссальная нагрузка, где человеческий фактор неизбежен, а ошибка стоит дорого. Мы создали инструмент, который выдает результат за две минуты вместо двух-трех часов ручного труда — это фундаментальное изменение маржинальности логистических процессов. Рынок подтверждает запрос на такие решения: только за неполный январь мы получили семь новых заявок на подключение корпоративного тарифа», — Владислав Литвиненко, основатель Unicheck.

