SimpleOne и NAS Technologies объявили о технологическом партнерстве

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и компания NAS Technologies, специализирующаяся на ITSM-консалтинге и автоматизации ИТ-процессов, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество позволит NAS Technologies размещать собственные решения, разработанные на базе платформы SimpleOne, на маркетплейсе вендора.

Технологическое партнерство открывает для NAS Technologies возможность создавать продукты на базе Low-code-платформы SimpleOne. Используя инструменты разработки, готовые компоненты ESM-платформы и API для интеграций партнер может создавать специализированные решения, расширяющие функциональность платформы. Российские компании, в свою очередь, получают доступ к проверенным решениям от экспертов отрасли.

«Мы рады приветствовать NAS Technologies в качестве технологического партнера. Наши партнеры обогащают экосистему SimpleOne своей экспертизой и готовыми инструментами под конкретные бизнес-потребности. Считаю, что так заказчики могут получать специализированные решения на базе нашей платформы — решения, которые лучше учитывают реальные ИТ процессы и повседневные задачи сервисных подразделений», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Стремление делать лучшие в своей области продукты — то, что объединяет нас и SimpleOne. Благодарим коллег за новый этап в сотрудничестве и рассчитываем, что технологическое партнерство позволит нам помимо качественных проектных решений предлагать рынку универсальные продукты на базе платформы SimpleOne — полезные, гибкие и продуманные до мелочей — все как мы любим! В ближайших планах — опубликовать на маркетплейсе разработки, которые позволят решать некоторые часто встречающиеся трудоемкие задачи существенно более качественно и эффективно, чем это возможно индивидуально в рамках проектных ограничений. С нетерпением ждем, когда сложный функционал, который ранее могли себе позволить только самые крупные компании, станет доступным существенно большему кругу клиентов», — сказал Никита Фомичёв, управляющий партнер NAS Technologies.

