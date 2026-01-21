Security Vision продолжает развивать культуру кибербезопасности у подрастающего поколения

Компания Security Vision, ведущий разработчик решений в области информационной безопасности, продолжает системную работу по развитию цифровой гигиены и популяризации основ кибербезопасности среди детей и подростков.

В рамках образовательной инициативы Security Vision подарила более чем 20 ученикам школы «Ника» – одной из современных, прогрессивных и ориентированных на развитие талантов школ – билеты в детский город профессий КидБург. Образовательное приключение стало запоминающимся событием зимних каникул для ребят и позволило им в игровой форме познакомиться с миром профессий будущего.

Во время визита в КидБург школьники попробовали себя более чем в 50 различных специальностях, включая медицинские, творческие медийные, финансовые и др. Особый интерес у ребят вызвало направление кибербезопасности, которое сегодня становится неотъемлемой частью цифрового мира и открывает большие возможности для профессиональной самореализации.

Благодаря поддержке Security Vision, генерального партнера города профессий, ученики посетили Центр Кибербезопасности Security Vision, где познакомились с базовыми принципами защиты информации, узнали о современных цифровых угрозах и освоили правила безопасного поведения в интернете. В интерактивном формате дети приняли участие в практических занятиях и смогли почувствовать себя настоящими специалистами по информационной безопасности, а также ближе познакомиться с реальными задачами и перспективами профессий в сфере ИБ.

По словам участников, посещение Центра кибербезопасности стало одним из самых интересных и познавательных этапов программы. Ребята отметили доступную подачу материала, высокий уровень интерактивности и практическую ценность полученных знаний.

В Security Vision убеждены, что формирование культуры цифровой безопасности и интереса к профессиям в сфере информационной безопасности необходимо начинать с раннего возраста. Подобные образовательные инициативы помогают детям не только осознанно и безопасно использовать цифровые технологии, но и задуматься о выборе будущей профессии в сфере высоких технологий и информационной безопасности.

Компания планирует и дальше развивать социальные и образовательные проекты, направленные на просвещение подрастающего поколения в области ИБ и формирование ответственного цифрового будущего.