Авторы смогут зарабатывать на рекламе товаров через личные профили «ВКонтакте»

Авторы контента получили возможность создавать шопсы — публикации с товарами — в профиле и получать процент с каждой продажи по реферальной ссылке. Ранее такая возможность появилась у сообществ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая функция позволяет монетизировать шопсы, даже если у автора нет своего сообщества. Достаточно иметь открытый профиль, 1000 и более подписчиков или друзей и регулярно публиковать оригинальный контент. Такие авторы могут подключиться к программе монетизации через VK AdBlogger и выбирать товары для рекламы из каталога.

Авторы могут с личных профилей публиковать шопсы в формате постов и клипов, рекомендуя понравившиеся товары своим друзьям и подписчикам. Популярные публикации смогут попасть в ленту рекомендаций, собирать виральные охваты и увеличивать продажи от новой аудитории. За каждую продажу по своему шопсу автор получит процент, установленный продавцом товара. Например, если вознаграждение за продажу куртки стоимостью 7000 руб. составляет 30%, автор претендует на заработок в размере 2100 руб. за каждую проданную единицу товара.

«Мы последовательно развиваем инструменты роста и монетизации авторов, расширяя возможности как сообществ, так и личных страниц — чтобы каждый мог выбрать удобный для себя формат. Возможность рекомендовать товары в профилях дает креаторам упрощенный вход в монетизацию, друзьям и подписчикам — полезные советы и рекомендации от знакомых людей, продавцам товаров — дополнительные продажи. В этом году мы продолжим расширять возможности личных страниц для заработка, привлечения подписчиков и аналитики активности аудитории», — сказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

По итогам 2025 г. товарный контент стал одним из самых быстрорастущих на платформе: его публикуют более 1 млн авторов, просмотры таких публикаций превысили 30 млрд.

