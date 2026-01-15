Разделы

«Честный знак» представил обновленную главную страницу Личного кабинета

Пользователи системы маркировки «Честный знак» теперь могут работать еще быстрее и удобнее: главная страница Личного кабинета получила масштабное обновление. Новый интерфейс создан с акцентом на реальные сценарии бизнеса – все самое важное теперь доступно буквально в один клик. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

На главной появились быстрые переходы к ключевым разделам внутри товарных групп: документам, реестру кодов маркировки и чекам. Это позволяет мгновенно находить нужные инструменты и не тратить время на поиск. А для тех, кто пока не готов к переменам, сохранена возможность вернуться к прежней версии интерфейса.

Навигация стала проще и логичнее: оформление товаров, заказ кодов и другие сценарии маркировки теперь выстраиваются в понятный маршрут. Кроме того, пользователи могут прямо с главной страницы перейти на портал документации и быстро разобраться, как работать с системой.

Отдельного внимания заслуживает новый формат сторис – интерактивная лента новостей, где собраны все важные обновления по вашим товарным группам: запуск экспериментов, старт обязательной маркировки и другие значимые события.

Более трех тыс. пользователей уже оценили обновленную главную страницу, и 80% из них поставили максимальную оценку. Благодаря обратной связи команда «Честного знака» уже реализовала первое улучшение – поиск по товарным группам – и продолжает дорабатывать интерфейс под реальные потребности бизнеса.

«Мы видим, как растет нагрузка на систему и количество операций, которые ежедневно выполняют участники. Поэтому развитие главной страницы стало необходимым шагом. А обратная связь пользователей помогает нам делать ее действительно удобной», – сказал руководитель дирекции разработки ЦРПТ Василий Гигаури.

Сейчас в системе маркировки «Честный знак» зарегистрирован почти 1 млн компаний.

