Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Dotspace и «Ред ОС»: подтверждена полная совместимость для изолированных инфраструктур

Компании Crafttech и «Ред Софт» подтвердили полную совместимость платформы для совместной работы Dotspace с российской операционной системой «Ред ОС». Испытания показали, что продукты стабильно и корректно интегрированы друг в друга. Это открывает новые перспективы ее применения в корпоративных и государственных инфраструктурах.

Теперь компании могут развернуть Dotspace в среде «Ред ОС» версий 7.3 и 8 в полностью изолированных инфраструктурах, сохраняя весь функционал и гарантируя соответствие строгим требованиям информационной безопасности.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

«Подтверждение совместимости Dotspace с отечественной «Ред ОС» открывает новые возможности для компаний, которым важно сочетать полный функционал современной платформы для совместной работы с требованиями информационной безопасности в изолированных инфраструктурах. Мы также продолжаем тестирование совместимости других версий и компонентов Dotspace с «Ред ОС» и готовим новые анонсы для пользователей», — сказал Александр Лакизо, руководитель отдела информационных технологий Crafttech.

«Мы рады, что экосистема отечественной операционной системы «Ред ОС» пополнилась еще одним решением — платформой Dotspace. Подтверждение полной совместимости — это важный шаг в расширении возможностей для корпоративных и государственных заказчиков, которые требуют от ИТ-инфраструктуры не только высокой функциональности, но и строгого соответствия требованиям безопасности в условиях изоляции. Мы видим большой потенциал для совместного внедрения наших продуктов и продолжаем активную работу по тестированию других компонентов Dotspace», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления «Маркетинг» технологического партнерства «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Миллионы мышей и клавиатур по всему миру поломались из-за плохой памяти программистов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще