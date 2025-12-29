Разделы

В национальном мессенджере зарегистрировались 80 миллионов человек

В национальном мессенджере зарегистрировались 80 млн человек. Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 млн пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Мах с суммарной аудиторией в 45 млн подписчиков. Выбрать канал по интересующей теме, изучить рекомендации и познакомиться с новыми авторами можно в обновленной витрине в приложении — в разделе «Чаты», нажав на поисковую строку.

