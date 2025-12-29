СИБУР завершил возведение двух корпусов R&D-центра в Казани

В плановые сроки завершено строительство здания научно-исследовательского центра и центра масштабирования технологий. Выполнено остекление фасадов, устройство кровли, закрыт тепловой контур обоих корпусов, запущено отопление. Это позволяет перейти к следующему этапу работ и продолжить работы без сезонных ограничений. Об этом CNews сообщили представители СИБУР.

Параллельно завершена контрактация оборудования и материалов. Уровень локализации составляет более 70% — один из самых высоких показателей для R&D-объектов такого уровня в стране. Более 20 российских компаний поставят специализированные стенды, реакторное оборудование, установки для термостатирования и элементы лабораторной инфраструктуры. В начале 2026 г. в зданиях начнутся отделочные работы. В отделке будут использоваться строительные материалы на основе современных синтетических материалов, включая напольное покрытие, полимерные трубы для водоснабжения и отопления, кабели с полимерной изоляцией и HPL-панели, отличающиеся высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

«Мы последовательно завершаем ключевые этапы проекта в соответствии с графиком. Летом 2026 г. мы начнем оснащение центра оборудованием, а уже в первом квартале 2027 г. — старт научно-исследовательских разработок на новой площадке», — сказал генеральный директор научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов.