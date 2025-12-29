Российский сектор ИКТ: итоги девяти месяцев 2025 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов (ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами) по итогам девяти месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

Объем реализации собственных товаров, работ, услуг сектора ИКТ за январь – сентябрь 2025 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. на 13,8% (по экономике в целом — +2,7%). Вклад сектора ИКТ в общую реализацию увеличился с 4,6 до 5,1%.

Во всех сегментах сектора ИКТ наблюдается положительная годовая динамика реализации за девять месяцев 2025 г., в том числе за III кв. 2025 г. Значимый темп прироста сохраняется в таких крупных сегментах, как ИТ-отрасль (+16,3% к девяти месяцам 2024-го) и производство ИКТ (+17,8%).

Среднесписочная численность работников сектора ИКТ достигла 1,7 млн человек; за III кв. показатель увеличился на 13,9 тыс. человек (+0,8%), за год — на рекордные 148,1 тыс. человек (+9,6%), в основном за счет ИТ-отрасли. Выросла и дополнительная потребность в кадрах: на конец III кв. 2025 г. было открыто 79 тыс. вакансий, что на 2,3 тыс. (+3%) больше, чем в предыдущем квартале.

Инвестиции сектора ИКТ в 2025 г. увеличивались от квартала к кварталу, а в целом по итогам девяти месяцев 2025 г. — сохранились на уровне аналогичного периода 2024 г.

Резюме: сектор ИКТ наращивает реализацию товаров, работ, услуг кратно быстрее, чем экономика в целом (как по итогам девяти месяцев, так и в III кв. 2025 г.). За счет ИТ-отрасли достигнут максимальный годовой прирост численности работников сектора.