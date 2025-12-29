Николо-Сольбинский монастырь создал виртуальный музей монашества

Николо-Сольбинский женский монастырь запустил виртуальный музей монашества на платформе «Коиново».

Особенность Николо-Сольбинского женского монастыря – обширная социальная и просветительская деятельность. Матушка игумения Еротиида c 2007 г. вынашивает мысль о создании в Николо-Сольбинском монастыре Музея монашества, чтобы приоткрыть людям особый мир монашества, ближе познакомить их с этим уникальным явлением, показать разносторонние интересы монашествующих и их приоритет в развитии науки, просвещения, дела милосердия. Планируется создать музей высокого уровня, но на это нужно время.

Пока реальный музей готовится к открытию, монастырь создал виртуальный музей монашества. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с платформой «Коиново». Это платформа для передачи знаний с помощью современных технологий, где используются разные форматы – виртуальные музеи с 3D-визуализациями, лекции, галереи, видеоблоги. Такой формат особенно привлекателен для молодежи.

Уже сейчас в виртуальном музее монашества посетители могут ознакомиться с двумя экспозициями: «Монашеская одежда» и «Соловецкие гравюры».

Современная монашеская одежда представлена на ростовых манекенах в формате поэтапной интерактивной демонстрации — при вращении изображения на манекене появляются разные предметы одежды, о каждом из которых можно подробнее узнать в описании к изображению. Каждый экспонат можно детально рассмотреть с разных сторон, в описании подробнее узнать о степенях православного монашества и символическом значении предметов одежды, а также познакомиться с разнообразными вариантами кроя монашеских облачений.

Доступна к подробному изучению уникальная коллекция гравюр Соловецкого монастыря, выполненных в разных художественных стилях: от иконного письма до видовых художественных работ на широкий спектр сюжетов, включая планы островов. Каждую из 26 работ можно увеличить до такой степени, что будут видны мельчайшие детали: монахи, занятые на своих повседневных работах, диковинные морские рыбы, пришвартованные корабли, животные в лесах. Подробное научное описание сопровождает каждый экспонат.

Сами гравюры, хранящиеся в Николо-Сольбинском монастыре, напечатаны в 1884 г. в технике цинкографии на изготовленной по старой технологии тряпичной бумаге с подлинных медных досок, которые были обнаружены в 1876 г. в ризнице Соловецкого монастыря известным собирателем и исследователем русских гравюр и литографий Дмитрием Ровинским. Они являются ценнейшими историческими и изобразительными документами.

Готовится к открытию в ближайшее время экспозиция со страницами из Киево-Печерского Патерика издания 1820 г. с гравюрами и текстами. Она познакомит посетителей виртуального музея с самыми истоками русского монашества.

В дальнейшем музей будет расширяться и охватит все периоды от зарождения монашества до современности.