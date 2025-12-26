Разделы

РКБ «Глобус» ускорило процесс заключения договора с поставщиками за счёт автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»

Рязанское приборостроительное предприятие «Глобус» сократило срок заключения договора с поставщиками с месяца до недели за счёт автоматизации процессов на базе информационной системы «1С:ERP Управление предприятием 2» («1С:ERP»). Внедрение провела команда «АиБ Цифровизация».

«Стоит отметить, что до старта проекта на предприятии не были решены вопросы с качеством ведения нормативно-справочной информации и завершить работу над ними оперативно не представлялось возможным, — отметил генеральный директор «АиБ Цифровизация» Дмитрий Смирнов. — Между тем ряд проблем требовал срочного решения. В «1С:ERP» были доработаны два автоматизированных места, которые помогли специалистам предприятия справляться с задачами в обход препятствий.

По результатам проекта были также сокращены сроки расчёта потребности по составу любого изделия до двух дней, а также сроки выдачи материалов в производство и формирования заявки на склад.

