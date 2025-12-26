«Национальное бюро информатизации» внедрила систему управления сбытом электроэнергии ЕMAS.Trade для АО «Концерн Росэнергоатом»

Компания «Национальное бюро информатизации» (АО «НБИ») внедрила систему управления сбытом электроэнергии ЕMAS.Trade для АО «Концерн Росэнергоатом». Решение на базе платформы EMAS.Trade введено в промышленную эксплуатацию и используется в процессах работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Проект реализован в рамках государственной программы импортозамещения и обеспечил технологическую независимость от зарубежного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ».

В рамках проекта команда АО «НБИ» создала единый цифровой контур для поддержки энерготрейдинга. Система охватывает ключевые этапы работы на рынке: сбор и обработку данных от инфраструктурных организаций, аналитическую поддержку принятия решений, автоматизированную подготовку и подачу ценовых заявок, коммерческую диспетчеризацию, а также формирование регламентной и управленческой отчетности.

Платформа EMAS.Trade полностью соответствует действующим правилам ОРЭМ и интегрирована с корпоративными информационными системами концерна, включая контуры учета выработки и финансового планирования. Это позволило устранить разрывы между операционными и управленческими данными, повысить прозрачность бизнес-процессов и скорость принятия управленческих решений.