«Аквариус» подтвердила статус отечественного производителя всей линейки сетевого оборудования

Группа компаний «Аквариус» сообщила о полном соответствии всей линейки коммутаторов Aquarius новым требованиям постановления Правительства РФ от 8 июля 2025 г. №1030. Данное Постановление переводит телекоммуникационное оборудование на новую, более строгую балльную систему оценки отечественного происхождения.

В Реестр российской промышленной продукции, набрав необходимое количество баллов, вошли коммутаторы серий Aquarius AQ-N3000, Aquarius AQ-N5000 и Aquarius AQ-N6000. Итогом выполнения новых норм стало повышение уровня локализации производимой продукции. Подтвержденная линейка оборудования находится в серийном производство и готова к отгрузке, обеспечивая стабильные сроки поставок.