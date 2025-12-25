Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Почти 4 тыс. предпринимателей из новых регионов стали пользователями цифровой платформы МСП.РФ

Почти 4 тыс. предпринимателей из новых регионов зарегистрировались на цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП». Это позволило малому и среднему бизнесу Донбасса и Новороссии более 38 тыс. раз воспользоваться мерами поддержки и сервисами платформы. Наиболее популярными стали сервисы бизнес-обучения, проверки контрагентов, регистрации бизнеса и конструктор документов. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Малый и средний бизнес исторических регионов активно интегрируется в экономику страны. За счет цифровизации мер господдержки местные предприниматели могут оперативно получить на МСП.РФ необходимый финансовый и нефинансовый инструментарий для обеспечения устойчивой текущей деятельности и развития бизнеса. Помимо федеральных программ, на цифровой платформе активно пополняется перечень уникальных мер поддержки для МСП в новых регионах. Уже опубликовано 26 таких мер. Среди них – организация участия в выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях для развития кооперации, предоставление микрозаймов, консультационные услуги, в том числе по стандартизации и сертификации товаров и услуг субъектов МСП», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Он уточнил, что всего на получение региональных мер поддержки в новых регионах получено уже более 430 заявок от предпринимателей.

Помимо региональных мер предприниматели могут также получить поддержку федеральных органов власти и институтов развития. Наиболее востребованными из них являются субсидии и гранты, информация о которых ежедневно обновляется на платформе.

Всего МСП.РФ объединяет доступ к данным о более чем 1000 уникальных региональных и федеральных мер поддержки. Благодаря цифровому профилю предпринимателя платформа сама подбирает подходящие для конкретного бизнеса меры поддержки, услуги и сервисы, а процесс заполнения необходимой для получения поддержки документации сократился с 1 дня до 15 минут.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще