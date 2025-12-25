Разделы

Формат «Универсальная запись» стал доступен в «VK Рекламе»

Формат «Универсальная запись» появился в «VK Рекламе». Он нацелен на увеличение эффективности рекламы сайтов. Рекламодатели могут добавить в рекламный баннер большой объем текста, различные креативы и ссылки, что позволяет максимально полно описать товар, обеспечивает нативность и рост конверсионности.

Универсальная запись позволяет рекламодателям продвигать объявления с объемом текста более 15 тыс. знаков и прикреплять разнообразные форматы креативов, будь то видео, картинки или gif-анимация. Также в универсальную запись можно добавить несколько ссылок без ограничений по месту размещения. Функциональность формата позволяет нативно продвигать рекламу в ленте новостей «ВКонтакте», при этом отразив максимально полную информацию о товаре или услуге.

На этапе создания баннера пользователю нужно выбрать рекламируемый пост или создать новый. Рекламодатели также могут создать «скрытую запись» – она не будет видна в самом сообществе, но будет показываться пользователям в ленте новостей.

«Универсальная запись – эффективный инструмент, который в первую очередь будет актуален для селлеров. За счет расширенных возможностей для описания товаров и услуг формат демонстрирует большую доходимость и повышает эффективность конечного результата. По результатам закрытых тестов универсальной записи в «VK Рекламе», среднее значение ROMI составило 200%», – отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

