«Яндекс Пэй» позволит переключаться между счетами разных банков при оплате покупок в офлайне

В приложении «Яндекс Пэй» появилась возможность выбрать банковский счет, который будет использован для оплаты покупки через карту «Яндекс Пэй» — по QR-коду или NFC. Это можно сделать прямо на кассе, в момент оплаты. Даже если выбран сторонний счет, за покупку начислят кешбэк баллами «Плюса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Пэй».

К «Яндекс Пэй» можно привязать до трех счетов в сторонних банках. Когда пользователь переходит к оплате, приложение показывает все счета — остается лишь указать, какой использовать для пополнения при покупке. Услуга бесплатна, никаких комиссий не будет.

Чтобы иметь возможность привязать к «Яндекс Пэй» счета в сторонних банках, пользователю необходимо пройти идентификацию. За офлайн-покупки, в том числе с использованием счетов в сторонних банках, пользователь получит баллы «Плюса» — если в этом месяце он выбрал соответствующую категорию. При этом транзакция не учитывается в бонусных программах банка, с помощью которого была проведена оплата.

«На рынке уже есть решения, позволяющие проверять баланс счетов разных банков в одном приложении. Мы же дали пользователям возможность привязывать счета и выбирать нужный прямо в момент оплаты через «Яндекс Пэй». Получается своего рода единый кошелек: больше не надо переключаться между приложениями для пополнения карты перед оплатой», — сказал директор по продукту приложения «Яндекс Пэй» Роман Шадрин.