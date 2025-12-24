Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Пэй» позволит переключаться между счетами разных банков при оплате покупок в офлайне

В приложении «Яндекс Пэй» появилась возможность выбрать банковский счет, который будет использован для оплаты покупки через карту «Яндекс Пэй» — по QR-коду или NFC. Это можно сделать прямо на кассе, в момент оплаты. Даже если выбран сторонний счет, за покупку начислят кешбэк баллами «Плюса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Пэй».

К «Яндекс Пэй» можно привязать до трех счетов в сторонних банках. Когда пользователь переходит к оплате, приложение показывает все счета — остается лишь указать, какой использовать для пополнения при покупке. Услуга бесплатна, никаких комиссий не будет.

Чтобы иметь возможность привязать к «Яндекс Пэй» счета в сторонних банках, пользователю необходимо пройти идентификацию. За офлайн-покупки, в том числе с использованием счетов в сторонних банках, пользователь получит баллы «Плюса» — если в этом месяце он выбрал соответствующую категорию. При этом транзакция не учитывается в бонусных программах банка, с помощью которого была проведена оплата.

pay1.jpg

Яндекс Пэй

«На рынке уже есть решения, позволяющие проверять баланс счетов разных банков в одном приложении. Мы же дали пользователям возможность привязывать счета и выбирать нужный прямо в момент оплаты через «Яндекс Пэй». Получается своего рода единый кошелек: больше не надо переключаться между приложениями для пополнения карты перед оплатой», — сказал директор по продукту приложения «Яндекс Пэй» Роман Шадрин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра

Microsoft ввела «санкции» против всего мира: Отключен волшебный способ активации Windows. Россиян от него отлучили четыре года назад

Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще