Потребность вернуть уволившихся у бизнеса есть, но сделать это все сложнее

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что попытки вернуть уволившихся сотрудников в течение последнего года предпринимал 1 из 3 работодателей. В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян с опытом работы и представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждая третья компания за последний год приглашала уволившихся сотрудников вернуться, однако далеко не все подобные попытки были успешны.

50% россиян когда-либо получали от прежнего работодателя предложение вернуться. Впрочем, судя по ответам респондентов, отказов на такие предложения в 2,5 раза больше, чем согласий. Женщин приглашают вернуться чаще (54% против 45% среди мужчин), однако и отказываются россиянки активнее. Сотрудников с солидным опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодежь до 34 лет. Больше всего же тех, кого уговаривают вернуться, среди респондентов с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц (59%), однако возвращаются они реже всех.

Увольняются из-за низкого заработка, неадекватного руководства и отсутствия карьерного роста, возвращаются не только за деньгами, но и за стабильностью или к дружному коллективу. Работники чаще всего соглашались вернуться, если прежний работодатель предлагал достойную зарплату. Немаловажную роль играют стабильность предприятия и хорошие отношения между коллегами. Те же, кто отказывался от возвращения, в первую очередь называли причиной маленький заработок и неподходящие условия труда.

Готовы вернуться на прежнее место работы сегодня 24% россиян. Наиболее открыты для подобных предложений сотрудники в возрасте 35—45 лет (30%). Главным условием для возврата большинство называет повышение зарплаты (51%). На втором месте — улучшение условий труда (10%), на третьем — смена руководства (7%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 204

Время проведения: 1—16 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

