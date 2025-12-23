Разделы

«Яндекс» покупает DIKIDI — платформу для управления бизнесом в сфере услуг

«Яндекс» объявил о покупке DIKIDI — платформы для взаимодействия с клиентами в сфере услуг. DIKIDI позволяет салонам красоты, фитнес-залам, автомойкам, автомастерским, коворкингам и частным мастерам по всей стране осуществлять онлайн-запись клиентов, управлять расписанием работы и автоматизировать бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Эта сделка позволит «Яндексу» предложить малому и среднему бизнесу, специализирующемуся на услугах, решения, помогая организациям и предпринимателям расти и развиваться. DIKIDI сможет масштабировать платформу, используя технологии и инфраструктуру «Яндекса», а клиенты получат новые удобные сценарии поиска и бронирования услуг, в том числе с помощью «Алисы AI».

После закрытия сделки DIKIDI сохранит свой бренд и команду. Клиенты смогут в привычном режиме принимать заказы, управлять расписанием и использовать другие возможности сервиса.

«Яндекс» расширит возможности платформы эффективной системой привлечения клиентов на основе глубокого анализа данных о бизнесе клиента и интегрирует в нее финтех-продукты и ИИ-продукты для бизнеса.

«По нашим оценкам, к 2028 г. объем рынка услуг, где востребована онлайн-запись, достигнет почти 4 трлн руб. Команда DIKIDI создала отличный продукт, которым уже пользуются более 120 тыс. бизнесов. Наша цель — и дальше повышать ценность платформы для бизнеса, чтобы предприниматели могли решать здесь сразу все свои задачи — от продвижения и работы с клиентами до управления финансами», — сказал Даниил Евтушенко, руководитель направления «Яндекса» по развитию малого бизнеса.

Закрытие сделки ожидается в январе 2026 г. После этого команда DIKIDI продолжит развивать платформу уже в составе «Яндекса».

