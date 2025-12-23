Разделы

«Спортмастер» создал собственное приложение для коммуникаций на базе eXpress

Компания «Спортмастер», российская розничная сеть, перевела корпоративные коммуникации на защищенную платформу eXpress. Более 10 тыс. сотрудников «Спортмастер» и компаний-партнеров по всему миру используют собственное брендированное приложение компании на базе eXpress как инструмент для общения и совместной работы. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Масштаб деятельности компании «Спортмастер», в управлении которой находится несколько различных торговых сетей, а также дистрибьютерские подразделения, и широкое географическое распределение команд потребовал внедрения современных онлайн-инструментов коммуникации в синхронном формате – чатов, звонков и видеоконференций. Ранее в «Спортмастере» тестировали как зарубежные, так и отечественные системы корпоративных коммуникаций, но ни одна из них не смогла полностью удовлетворить высокие требования бизнеса и потребности пользователей. Кроме того, ни одна из систем не предоставляла надежную клиентскую и техническую поддержку, необходимую для такой масштабной и географически распределенной компании.

В 2024 г. начался проект миграции пользователей на платформу eXpress. Среди важных критериев при выборе стали интуитивно понятный интерфейс, широкая функциональность и соответствие высоким стандартам информационной безопасности. В рекордные для проекта такого масштаба сроки на базе eXpress было создано собственное брендированное приложение компании, доступное для скачивания в популярных сторах, в браузерном и десктоп-форматах. Решение было развернуто в защищенном private-облаке, соответствующем высоким требованиям к безопасности и производительности.

Для пользователей в брендированном приложении на базе eXpress стали доступны: чаты, каналы, треды, реакции, статусы, опросы, ремайндеры – все функции современного корпоративного мессенджера; звонки 1-1 и групповые аудиозвонки; видеоконференции с записью, демонстрацией экрана и другими привычными инструментами; чат-боты для автоматизации бизнес-процессов; протокол коммуникации «Федерация», позволяющий взаимодействовать как с другими корпоративными пользователями eXpress и компаний-партнеров, так и с публичными пользователями мессенджера — подрядчиками и клиентами.

«Для корпорации такого масштаба, как наша, просто необходима надежная и полнофункциональная коммуникационная платформа, которая бесшовно вписывается в производственные процессы. В решении eXpress мы получили эти возможности. Коммуникация идет и в чатах, и на ВКС-встречах, и через обмен файлами – и все это под контролем нашего ИБ-направления», – сказал руководитель проекта внедрения Александр Варшицкий.

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами
Цифровизация

В результате в сжатые сроки «Спортмастер» уже в начале 2025 г. перевела свыше 10 тыс. сотрудников на собственное брендированное приложение для коммуникаций. На конец 2025 г. ежедневно на платформе совершается свыше 15 тыс. звонков при участии, в среднем, семи специалистов, пользователи отправляют и получают более 55 тыс. сообщений.

«Ритейл является одной из лидирующих отраслей по уровню цифровизации в нашей стране. Это компании, которые предъявляют самые высокие требования к качеству внедряемых продуктов. Мы очень рады, что все больше заказчиков из сферы ритейла выбирают нас, особенно такие крупные и успешные, как “Спортмастер”», – сказал CEO и основатель eXpress Андрей Врацкий.

В дальнейших планах развития функциональности собственного приложения компании «Спортмастер» – тестирование смартаппов (SmartApps), с помощью которых осуществляется интеграция с различными корпоративными системами и сервисами. Наиболее востребованные из них – смартаппы «Почта» и «Календарь». Кроме них заказчик рассматривает смартаппы для автоматизации специфических для ритейл-отрасли процессов. Их внедрение позволит улучшить взаимодействия между отделами и обеспечить удобный доступ к нужным сервисам в едином интерфейсе.

