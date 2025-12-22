Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«VK Реклама» расширила перечень объектов продвижения для смарт-кампаний

Пользователям «VK Рекламы» стало доступно продвижение сайтов и товарных фидов в формате смарт-кампаний.

Для запуска рекламодателю достаточно выбрать сайт, который он хочет продвигать. Система автоматически сгенерирует УТП, релевантные настройки таргетинга, готовые креативы и тексты объявлений. При этом на любом из этапов сохраняется возможность внести изменения вручную.

Кроме того, пользователям стала доступна функция получения товарного фида на основе товаров с его сайта. Система сама проанализирует и предложит добавить в объявление карточки с теми товарами, которые будут релевантны для каждого отдельного пользователя, с учетом его интересов и поведения.

«Мы наблюдаем интерес со стороны рекламодателей к смарт-кампаниям: количество пользователей, использующих этот формат, с момента запуска увеличилось в 2,4 раза. Мы также фиксировали устойчивый запрос на расширение возможностей для продвижения в режиме «пары кликов». Теперь бизнес сможет в быстром и практически автоматизированном формате рекламировать не только своё сообщество, но также сайт и ключевые товары, экономя ресурсы и повышая эффективность», – отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Мошенники воруют персональные данные россиян, рассылая письма с поддельными призами от маркетплейсов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще