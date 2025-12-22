Разделы

Dion добавила новую функциональность для безопасной связи внутри холдингов

В on-premise-версии платформы корпоративных коммуникаций Dion (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1») появился новый функционал — федерация, доступный в модуле чатов. Организациям доступно бесшовное взаимодействие — теперь сотрудники из разных офисов или региональных отделений могут легко находить коллег, объединяться в рабочие группы, общаться и делиться документами в чатах, при этом сохраняя независимость своей ИТ-инфраструктуры.

Архитектура федераций в «Dion.Чатах» построена на принципе децентрализации: каждая компания использует собственную, независимую инсталляцию платформы Dion. Это позволяет администраторам настраивать доверенные соединения с определенными партнерами или дочерними обществами, обеспечивая максимальную гибкость и безопасность. Все данные остаются внутри компании.

Такой подход отвечает потребностям крупных холдингов, финансовых групп и промышленных альянсов, где десятки самостоятельных предприятий — от головного офиса до удаленных заводов — должны оперативно координировать работу, не смешивая инфраструктуры. Например, крупный холдинг может объединить в одну федерацию работников заводов из разных регионов страны, предоставив инженерам и менеджерам возможность оперативно решать вопросы в чатах. При этом каждое предприятие продолжит использовать свою систему управления доступом и данными под локальным контролем. Масштабирование неограниченно — в федерацию можно последовательно включать новые организации по мере расширения бизнеса.

Связь между пользователями осуществляется через защищенные шлюзы, которые обеспечивают безопасный обмен информацией в рамках федерации. Это гарантирует, что критически важные бизнес-данные не покинут контролируемую инфраструктуру компании.

«Запуск федераций в «Dion.Чатах» решает ключевую задачу бизнеса — как ускорить взаимодействие внутри сложной организационной структуры, не жертвуя безопасностью и суверенитетом данных. Быстрый и защищенный обмен информацией между сотрудниками в наших федерациях напрямую влияет на скорость согласований и качество управленческих решений, позволяя бизнесу отказаться от использования небезопасных сторонних мессенджеров в пользу российских платформ», — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций Dion.

